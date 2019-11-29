Берлин, , 08:34 — REGNUM Суд в Германии отклонил четыре иска против прокладки газопровода Eugal, предназначенного для доставки газа из магистрального газопровода «Северный поток — 2», сообщил ТАСС представитель высшего административного суда Саксонии.

Отмечается, что иски касались нескольких отрезков газопровода в районе округа Майсен и были поданы двумя собственниками земельных участков и оператором ветряной электростанции. Они считали, что прокладка труб нарушает их интересы.

В свою очередь, суд постановил, что ведомство, которое утверждало соответствующий проект, не допустило ошибок при планировании маршрута и не нарушило прав истцов.

Напомним, предполагается, что газопровод Eugal пройдёт в 485 километрах от Грайфсвальда до границы с Чехией — в основном параллельно уже существующему трубопроводу Opal. Эта часть трубопровода призвана обеспечить дальнейшую транспортировку природного газа из трубопровода Nord Stream 2.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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