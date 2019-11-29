Благовещенск, , 08:54 — REGNUM В Благовещенске дан старт работе международного Амурского экономического форума, где собрались представители Приамурья, Хабаровского края, Приморья, Якутии, Москвы, Китая и Японии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На открытии форума глава Приамурья Василий Орлов отметил, что на Дальнем Востоке действуют преференциальные режимы, один из которых, Свободный порт Владивосток, охватит и территорию Благовещенска. Это даст новый толчок для инвестиций в экономику области.

Главная тема форума — формирование агломерации Благовещенск — Хэйхэ. Это будет проект, благодаря реализации которого появится крупнейший транспортно-логистический и экономический центр на российско-китайской границе, что существенно ускорит развитие приграничных территорий, а также поможет экономическому, культурному взаимодействию между Россией и Китаем, пишет ПортАмур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске состоялось открытие трансграничного моста через Амур, соединившего Россию и Китай.