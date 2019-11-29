Москва, , 08:34 — REGNUM Крупная каршеринговая компания YouDrivе получила от лизинговой компании X-Leasing в лизинг 500 моделей Nissan Qashqai. Об этом сообщается на сайте «Санкт-Петербург.Ру».

Сделка осуществлена при поддержке банка «Санкт-Петербург».

Гендиректор Х-Leasing Дмитрий Тимофеев отметил, что на данный момент в портфеле компании имеются десятки реализованных проектов по лизингу машин для потребностей предприятий самых разных отраслей.

В свою очередь, генеральный директор YouDrive Борис Голиков заявил, что главная задача компании — это сокращение расстояния до ближайшего автомобиля для наших клиентов.

«При этом мы также будем использовать наши данные по эксплуатации автопарка, чтобы автомобили не простаивали, а использовались максимально эффективно», — добавил Голиков.

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