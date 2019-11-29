Сеул, , 08:32 — REGNUM 28 ноября в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Seoul в Сеуле прошел Корейско-вьетнамский бизнес-форум. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI).

По их словам, в форуме приняли участие около 100 человек, включая предпринимателей, высокопоставленных чиновников, премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ки и главу Корейского банка развития (KDB) Ли Дон Голя.

Отметим, что с момента установления дипломатических отношений товарооборот между странами увеличился в 100 раз. В 2018 году объем торговли между Южной Кореей и Вьетнамом составил $68,3 млрд. По прогнозам, через два-три года товарооборот между странами может превысить отметку в $100 млрд.

Известно, что в рамках форума премьер-министр Вьетнама также провел встречи с вице-президентом Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном и вице-председателем Hyundai Motor Чон Ы Соном.