Самара, , 08:21 — REGNUM В Самаре началось расселение аварийного фонда. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ноябре чиновники оценили качество приобретенных квартир для граждан, которые подлежат расселению из аварийного жилья.

По словам чиновников, на первом этапе будут расселены 1 071 жителей города. На эти цели выделено 584,9 млн рублей.

Всего же в рамках программы региональные власти планируют расселить 11 380 человек из 481 аварийного дома. На эти цели будет потрачено 7 341,09 млн. рублей. Причем 86% этой суммы финансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ, 9% — средства областного бюджета и 5% выделят из городского бюджета.

Отмечается, что в Самарской области до 1 сентября 2025 года планируют в шесть этапов переселить более 20 тысяч человек. На первом этапе в 14 муниципальных образованиях области будут переселены более 1,5 тысяч человек.

Напомним, что расселение аварийного фонда идет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».