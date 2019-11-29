Москва, , 08:18 — REGNUM Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, сообщили в министерстве энергетики РФ.

Кроме того, делегации двух стран обсудили также условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.

Со стороны России в переговорах участвовали министр энергетики Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер, со стороны Украины — министр энергетики Алексей Оржель и руководство «Нафтогаза».

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на транзит газа по украинской территории. Другим вариантом, который предлагает Москва Киеву, является новое соглашение по транзиту, заключённое до 2021 года. Но для этого, отмечает российская сторона, нужно обнуление взаимных претензий.

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