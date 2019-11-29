Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по рублю на Мосбирже открылись 28 ноября снижением. Рубль торговался по отношению к иностранным валютам в минусе до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На всех биржах волатильность и активность трейдеров была низкой на фоне празднования в США Дня благодарения. Влияние на рынки оказывали новости по Великобритании, Гонконгу и Китаю.

Британец получил поддержку от данных опроса общественного мнения компании YouGov. Согласно полученным данным, Консервативная партия Великобритании на предстоящих выборах 12 декабря может получить большинство в парламенте.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, направленный на поддержку протестующих в Гонконге. Китай предупреждал, что предпримет «жесткие контрмеры», если США продолжат вмешиваться в ситуацию. Очень сложная ситуация, которая может повлиять на ход переговоров и подписание торгового соглашения.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Рубль подешевел к доллару на 0,17%, до 64,07 руб., к евро — на 0,26%, до 70,52 руб., к фунту — на 0,21%, до 82,77 руб.

Сегодня, 29 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 1,44%. 27 ноября покупатели не смогли пройти сопротивление $64,50, поэтому они отступают в рамках коррекции на тонком рынке из-за праздника в США. Нефтяной рынок окажет давление на Мосбиржу во время открытия торгов.

Сегодня в США раннее закрытие бирж, поэтому в парах доллар/рубль и евро/рубль сохранится боковое движение около уровней 63,90 и 70,55 соответственно.

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