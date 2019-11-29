Саров, Нижегородская область, , 08:07 — REGNUM В Сарове Нижегородской области, который является закрытым городом, где базируется ядерный центр, будет спроектирована и построена новая детская поликлиника. Контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ будет заключён по итогам тендера, который пройдёт 4 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Контракт будет оплачен субсидией на осуществление капитальных вложений из федерального бюджета. Начальная цена аукциона — 671 785 020 рублей. Детская поликлиника будет работать на базе федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства»

«Целью является строительство нового здания детской поликлиники для медико-санитарного обеспечения населения г. Саров, мощностью до 300 посещений в смену», — отмечается в техзадании.

Участок под объект выбран северо-восточнее квартала 2 микрорайона 1. Рабочую документацию генподрядчик должен подготовить в течение 120 календарных дней с даты подписания контракта. Срок строительства — 20 месяцев.