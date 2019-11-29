Хабаровск, , 08:18 — REGNUM 8 новейших мобильных медицинских комплексов на базе автомобиля КАМАЗ закупит Хабаровский край в рамках национального проекта «Здравоохранение». Комплексы предназначены для отдалённых населённых пунктов региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На приобретение мобильных медкомплексов власти края направят почти 50 млн рублей. Средства на их приобретение поступят в рамках национального проекта «Здравоохранение». Автомобили оснащены рентгенустановками. Пока в Хабаровском крае имеется всего один такой комплекс, он работает в отдаленном районе им. Лазо.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поликлиника Благовещенского района получит новое здание.