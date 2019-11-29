Тюмень, , 07:56 — REGNUM В Тюмени состоялось несколько судебных процессов, по результатам которых люди лишаются квартир из-за внезапно объявившихся дольщиков. Об этом порталу 72.ru сообщила юрист ЖСК «Согласие» Анна Ефремова.

В качестве примера приводится ситуация Анны С., которую выселяют из приобретённой квартиры из-за внезапно появившейся дольщицы.

Анна купила в августе 2018 года однокомнатную квартиру в многоэтажке на Широтной, 96, корпус 3 за два миллиона рублей у компании «СтройПерспектива 2007». В октябре этого же года на неё подала в суд неизвестная ей ранее Светлана С., заявившая, что выкупила данное жильё ещё в 2001 году по договору долевого участия в строительстве дома. Судебные разбирательства шли в течение года. Анна С. была объявлена судом недобросовестным приобретателем, лишившись квартиры и двух миллионов рублей.

Согласно материалам дела, Светлана С. в 2001 году заключила договор долевого строительства с застройщиком «Тюмень-Лукойл-Строй» и внесла оплату за квартиру около 400 тысяч рублей. Строительство многоэтажки на Широтной, 96, корпус 3 в 2005 году было заморожено, «Тюмень-Лукойл-Строй» начал процедуру банкротства. Достраивать дом взялась компания ЖСК «Согласие». В 2010 году дом переходит в собственность ЖСК, а «Тюмень-Лукойл-Строй» в 2011 году объявляет себя банкротом и ликвидируется. В 2016 году дом был возведён и сдан в эксплуатацию.

В начале 2000-х годов сделки по долевому строительству не регистрировались и подтверждались лишь расписками о внесении денежных средств.

«ЖСК «Согласие» выкупил земельный участок и достроил дом, не являясь правопреемником «Тюмень-Лукойл-Строя». Компания передала только дом — без сведений о дольщиках и других документах», — сообщает юрист ЖСК «Согласие» Анна Ефремова.

Когда «Тюмень-Лукойл-Строй» обанкротился, дольщики, желающие достроить многоэтажку, вступили в жилищно-строительный кооператив «Согласие». Участники кооператива получили жильё в доме, а свободные квартиры были проданы.

Квартира раздора сперва была в собственности частного лица, затем этим лицом продана фирме «СтройПерспектива 2007». Анна С. приобрела у данной фирмы квартиру.

К «СтройПерспективе 2007» у суда вопросов не было — приобрели квартиру у частного лица и продали такому же частному лицу.

Что касается ЖСК, то там тоже ясно: внезапно объявившаяся через 18 лет дольщица в кооперативе не состояла. Почему суд встал на сторону забывшей на долгие годы о своей недвижимости женщины — остаётся загадкой.

Мало того, Анна С. не одинока — в аналогичную ситуацию с «забывчивыми владельцами» в 2019 году попали ещё два приобретателя квартир в доме на Широтной.

ЖСК «Согласие» вместе с проигравшими внезапным дольщикам планирует обратиться в кассационный и Верховный суды, сообщает юрист компании.