Подгорица, , 09:28 — REGNUM Правительство Черногории выдвинуло предложение о трудовом законодательстве, которое соответствует европейскому законодательству и в значительной степени исправит положение работников, сообщил министр труда и социального обеспечения Черногории Кемаль Пуришич, пишет черногорское новостное агентство RCTG 28 ноября.

После заседания правительства он заявил, что речь идет о системном и современном законодательстве, которое соответствует требованиям Европейской Комиссии (ЕС) и европейскому законодательству.

«Большинство стандартов ЕС, касающихся трудового законодательства, существенно улучшили положение занятых, и была выражена надежда на то, что новый закон гуманизирует рабочие отношения и будет отвечать желаниям хороших работников и ответственных работодателей», — заявил Кемаль Пуришич.

«В разработке законопроекта мы провели консультации с наиболее значимыми международными партнёрами, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд, и, что наиболее важно, закон был одобрен социальными партнерами при тесном сотрудничестве между академическими кругами и представителями неправительственного сектора», — отметил Кемаль Пуришич.