Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Свердловской области за девять месяцев расходы регионального бюджета на один миллиард рублей превысили поступившие в казну доходы. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM доходная часть бюджета за отчётный период составила 178,8 млрд рублей.

Отметим, что полученные в региональную казну за девять месяцев 2019 года доходы на 5,5 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Расходы бюджета за три квартала 2019 года составили 179,8 млрд рублей, что больше чем за девять месяцев 2018 года на 18,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области бюджет на 2019 года стал дефицитным (7,7 млрд рублей). Параметры доходной и расходной части казны составляют 246,6 млрд и 257,3 млрд соответственно.