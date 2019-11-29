Хабаровск, , 07:58 — REGNUM Уровень жизни населения продолжает снижаться в Хабаровском крае. Падают реальные денежные доходы жителей, растёт безработица, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес

Реальные денежные доходы населения в III квартале 2019 года, по данным Хабаровскстата, снизились на 0,3% к уровню аналогичного периода 2018 года. С января по сентябрь 2019 года они снизились на 2,4%.

Реальные располагаемые доходы населения в III квартале 2019 года на 1% к аналогичному периоду 2018 года. С января по сентябрь 2019 года они снизились на 3,4%.

По данным на сентябрь 2019 года численность штатных работников в крае (без учета совместителей) составила 327,5 тыс. человек. Это 99% от уровня сентября 2018 года. Рост безработицы за год составил 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. С 2012 по 2019 год регион потерял почти 40 тыс. квалифицированных работников.

С мая 2018 года по май 2019 года в крае закрылись более 1700 малых предприятий. На многих крупных предприятиях прошли массовые сокращения. Это коснулось Амурского судостроительного завода, авиационного завода им. Гагарина, крупных предприятий Хабаровска.