Кемерово, , 07:10 — REGNUM В администрации Кемеровской области прошло первое заседание совета по экспорту, которое провёл первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

По словам руководителя представительства администрации области при правительстве РФ Виктора Кириллова, Кузбасс обеспечивает 43,6% экспорта Сибирского федерального округа, 3,7% — по России (четвёртое место из всех субъектов).

Продукция кузбасских предприятий агропромышленного комплекса пользуется спросом на рынках Китая и Индии. Власти Кузбасса считают, что регион может стать поставщиком продукции для крупных и признанных на международном уровне предприятий машиностроительного комплекса.

В 2019 году в области появился центр поддержки экспорта, на его развитие до 2024 года будет направлено более 250 млн рублей, в том числе более 200 млн рублей — из федерального бюджета. До конца 2021 года планируется внедрить региональный экспортный стандарт, который закрепит комплекс мер по созданию благоприятных условий развития экспорта.

За 10 месяцев текущего года экспорт продукции АПК Кузбасса составил почти 240 млн долларов. Около 73% экспорта приходится на мучные кондитерские и шоколадные изделия. С января по сентябрь экспорт составил более 12 млрд рублей, за девять месяцев кузбасские предприниматели экспортировали свой товар в 95 стран мира.

По Сибири за третий квартал 2019 года Кузбасс занял I место по оказанию помощи иностранным гражданам — свыше 33 тыс. иностранных пациентов, сумма поступлений в бюджеты медицинских организаций — 54,5 млн рублей.

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