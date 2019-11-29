Оренбург, , 07:10 — REGNUM В Оренбургской области со 2 декабря 2019 года закроют мост через реку Ток на км 45+720 автодороги Шарлык — Новосергиевка в Александровском районе. Такая мера вводится в связи с реконструкцией инженерного сооружения. Планируется, что мост откроют для движения транспорта в августе 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении дорожного хозяйства Оренбуржья.

Стоит отметить, начальная цена лота составляла 125 255 584 рублей, но в ходе конкурса была сбита до 112 103 747 рублей. Договор заключён с ООО «Автодоринжиниринг».

Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения третьих лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту, из числа видов и объёмов работ, установленных в документации об аукционе, а именно: подготовительные работы; земляные работы; инженерная подготовка территории; устройство фундаментов и оснований; возведение несущих конструкций; возведение наружных ограждающих конструкций; свайные работы; устройство дорожной одежды автомобильной дороги; работы по обустройству автомобильной дороги; устройство искусственных сооружений; устройство наружных электрических сетей и линий связи; пусконаладочные работы.

Согласно данным, опубликованным на портале zakupki.gov.ru, датой начала работ указано 1 сентября 2019 года, а завершения работ — 30 июня 2020 года.