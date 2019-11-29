Красноярск, , 07:03 — REGNUM Строительная компания «Сибиряк», возглавляемая бывшим депутатом горсовета Владимиром Егоровым, проиграла дело о возврате городу земельных участков возле Предмостной площади на правобережье Красноярска. Об этом 29 ноября сообщает региональный портал Newslab.ru.

Заявление в арбитражный суд было подано администрацией Красноярска после того, как Управление антимонопольной службы заявило о нарушениях при заключении договора аренды участка перед малым концертным залом «Планета Красноярск». Договор, который предполагал строительство на этом участке торгово-развлекательного комплекса с аквапарком, был заключён без проведения торгов.

В соответствии с решением суда, «Сибиряк» должен будет снести все конструкции, возведённые им на этом участке.