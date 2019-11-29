Якутск, , 06:58 — REGNUM По проекту строительства Ленского моста в Якутии проезд для тяжеловесов будет стоить от 944 до 2018 рублей, в зависимости от их массы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Предельные тарифы по Ленскому мосту по ценам 2025 года: на грузовую машину категории два с двумя осями (высотой выше 2 м и ниже 2,6 м) проезд составит 944 рубля; на грузовую машину категории три (высотой выше 2,6 м) — 1255 рублей; на грузовую машину категории 4 с тремя осями (высотой выше 3 м) — 2018 рублей. Тарифа на проезд по мосту легковым автомобилям с двумя осями и высотой менее 2 м не предусмотрено», — указано в паспорте проекта.

Как и предполагалось изначально, проезд легкового транспорта до трёх тонн будет бесплатным.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, после сдачи моста в эксплуатацию республика будет экономить более 4 млрд рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, на всех федеральных уровнях практически одобрен проект строительства моста через реку Лена в Якутии.

Ленский мост проектируют в самом узком месте — рядом с селом Старая Табага на 30 километров южнее Якутска.