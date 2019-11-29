Кемерово, , 06:54 — REGNUM В Кемеровской области в 2019 году отремонтировано 244 дорожных объекта (протяженность 239 км). Такую цифру на аппаратном совещании назвал начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев.

Протяженность муниципальных дорог Кузбасса — 15 тыс. км, в ремонте нуждается около 6 тыс. км. Общее финансирование ремонтных работ в текущем году составило почти 4,4 млрд рублей.

Так, проведён ремонт, в том числе капитальный, на 114 дорожных объектах в 41 муниципалитете (протяженность 121 км). На это из областного бюджета предусмотрено более 1,6 млрд рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях в нормативное состояние приведены 130 дорог (протяженность 118 км). Финансирование составило чуть более 2,7 млрд рублей.

По словам Ивлева, Кузбасс является участником нацпроекта до 2024 года, что позволит привести в нормативное состояние 85% автодорог.

В свою очередь, губернатор региона Сергей Цивилёв напомнил, что «если после окончания работ комиссия обнаружит значительные дефекты, объекты не будут оплачены». А также, если выделенные средства муниципалитетом не освоены и не соблюдены методические рекомендации, деньги будут перераспределены по другим территориям области.