Южно-Сахалинск, , 07:01 — REGNUM В 2020 году на модернизацию горнолыжного комплекса «Горный воздух» на Сахалине потратят 1,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эти средства будут направлены на завершение строительства объектов электроснабжения канатной дороги «Красная — север» и трассы в долину реки Еланька.

Власти рассчитывают, что «Горный воздух», являющийся площадкой ТОР с одноимённым названием, сможет принимать горнолыжные турниры мирового уровня, например, чемпионат мира среди юниоров в 2024 году.

Как сообщало REGNUM, на Сахалине и Курилах созданы три ТОР — «Горный воздух», «Южная» и «Курилы». 35 инвесторов уже получили статус резидентов ТОР.