Владивосток, , 07:02 — REGNUM Аукцион, объявленный администрацией Приморья на поставку детям региона новогодних подарков, решено отменить, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Конфеты волгоградским детям закупит экс недобросовестный поставщик

Аукцион был признан недействительным из-за ряда ошибок, допущенных при составлении договора и технического задания, пишет «АиФ-Приморье». Однако администрация края не намерена отказаться от подарков — их получит каждый ребёнок Приморья. Объявлен новый аукцион, в котором учтены ошибки предыдущего. Торги состоятся 18 декабря. Врио вице-губернатора, директор департамента образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко считает, что результаты отменённого аукциона просто ошеломляют.

«Цена, за которую согласился работать подрядчик, слишком низкая, если учесть сопутствующие траты, к примеру, расходы на логистику и в целом стоимость качественного товара. Собрать и доставить сладкий подарок за 148 рублей — такое предложение явно не вызывает доверия. Мы держим сложившуюся ситуацию под контролем — почти 200 тыс. детей гарантированно получат качественные подарки от губернатора Приморского края», — прокомментировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, недобросовестный поставщик, ранее срывавший исполнение контрактов, выиграл конкурс на поставку волгоградским детям новогодних подарков.