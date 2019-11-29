Новосибирск, , 06:41 — REGNUM Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Новосибирской области в 2019 году превысил 179 млн долларов. Такие данные озвучены на заседании экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству, которое прошло в рамках IV Новосибирского агропродовольственного форума.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что Новосибирская область — один из субъектов России, который исполняет и даже превышает показатели по наращиванию объёмов экспорта, зафиксированные в региональном проекте «Экспорт продукции АПК».

В 2018 году экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из Новосибирской области достиг 180 млн долларов США (на 32 миллиона выше запланированного проектом показателя). В 2019 году плановое годовое значение в 174 млн долларов было достигнуто в ноябре.

Наиболее привлекательны для новосибирских экспортеров Китай и другие государства Азии.

В структуре экспорта преобладает готовая пищевая продукция: около 40%. Злаки и масличные экспортируются в Монголию, Китай, Казахстан, Азербайджан, Иран, Пакистан, Египет, Белоруссию, Литву и Латвию. В 2018 году на экспорт отправлено 459 тыс. тонн зерновых культур (в 6,5 раз выше уровня 2017 года, в 19 раз выше уровня 2016 года).

На долю мясной и молочной продукции в экспорте пока приходится около 4%. В планах — увеличить поставки. Сейчас ООО «Сибирская академия молочных наук» строит завод для производства широкого ассортимента молочной продукции. Основной её объём планируется поставлять в КНР: твёрдые, полутвёрдые сыры, ультрапастеризованные молоко и сливки, масло животное, сухую деминерализованную сыворотку. К 2024 году завод должен отгружать 63 тыс. тонн продукции в год для экспортных поставок.

Экспортно ориентированной будет и продукция двух строящихся новосибирских птицефабрик: Улыбинской — по выращиванию уток, и ИНД-Сибирь — по производству мяса индейки. В Черепановском районе строится новый мясоперерабатывающий завод.

Предполагается, что к 2024 году объем экспорта из Новосибирской области превысит 440 млн долларов США.