29 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 06:29 — REGNUM Медицинскую сферу в последний месяц трясёт и лихорадит. То со скандалом уволят двух трансплантологов из-за использования международной методики, не аттестованной в России, и в итоге одна маленькая пациентка уволенного врача не дожила до его возвращения на службу, то профсоюз медработников обратится с открытым письмом о дискриминации медиков при назначении досрочных пенсий, а то и вовсе целый областной министр здравоохранения Ростовской области окажется фигурантом уголовного дела. Проблемы нарастают как снежный ком, потому и претензии к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой звучат всё чаще. ИА REGNUM проанализировало активы министра.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Биография

Вероника Скворцова — врач в пятом поколении, родилась в 1960 году в Москве. Она имеет профильное образование (аспирантура по специальности «нервные болезни», доктор медицинских наук, профессор). С 2005 по 2008 год была директором Научно-исследовательского института инсульта, который был создан в том же году на базе Федерального центра ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. После этого четыре года занимала пост замглавы министерства здравоохранения и социального развития РФ. После разделения ведомств с 21 мая 2012 года является министром здравоохранения РФ.

В одном из своих интервью от 2008 года Скворцова отмечала, что её сын Георгий также обучается в Российском государственном медицинском университете.

На сегодня на сайте координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при президенте РФ по науке и образованию в качестве одного из участников фигурирует Георгий Гивиевич Надарейшвили, чьи данные полностью совпадают с данными сына министра. Уточняется, что Георгий в 2010 году окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова Минздрава РФ по специальности «Лечебное дело», а спустя два года — ординатуру по специальности «Нервные болезни». Спустя три года после выпуска 27-летний Надарейшвили (вплоть до 2017 года) был заместителем декана лечебного факультета всё в том же РНИМУ.

На сегодня он числится в должности проректора по связям с общественностью и воспитательной работе РНИМУ имени Н.И.Пирогова и с 2018 года — директором федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ, созданного в 2017-м году на базе РНИМУ.

Активы министра

По данным ЕГРЮЛ, ни за министром, ни за Георгием Надарейшвили долей в коммерческих компаниях не зарегистрировано. Между тем, Вероника Скворцова является соучредителем ассоциации специалистов в области лечения и профилактики атеротромбоза «Национальное общество по атеротромбозу».

Она создана в Москве в июле 2004 года. Среди соучредителей — Юрий Белоусов (соучредитель российского научного медицинского общества терапевтов, соучредитель некоммерческого партнёрства по развитию и эксплуатации газовых сетей 1-ой очереди в СНТ «Гражданстрой», соучредитель альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов), Анатолий Покровский (президент межрегиональной общественной организации ангиологов и сосудистых хирургов), Елизавета Панченко, Евгений Гусев (соучредитель благотворительного фонда «Артериальная гипертония»), Николай Грацианский (умер 23 октября 2019 года на 78-м году жизни) и Юрий Беленков (соучредитель общественной организации популяризации научно-медицинской литературы «Кардиомаг», соучредитель ликвидированного в Ярославле в 2011 году ЗАО «Медикаинвест»).

За 2018 год Вероника Скворцова задекларировала доход 7,187 млн рублей против 6,294 млн рублей годом ранее.

О семье

В декларациях о доходах, как минимум начиная с 2012 года, супруг у Скворцовой не фигурирует. Между тем, в некоторых СМИ в качестве супруга указан Гиви Надарейшвили. В сообщении одного из казанских СМИ есть отсылка о том, что министр с ним разведена, но официально данные сведения не подтверждались.

Кто же такой Гиви Надарейшвили и что его связывает с Поволжьем и Уралом?

На сайте Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Надарейшвили Гиви Гурамович указан как доцент кафедры деталей машин и теории механизмов.

По данным ЕГРЮЛ, Гиви Надарейшвили является совладельцем долей в трёх действующих компаниях, зарегистрированных с 1999 по 2014 год в Татарии, Свердловской области и Москве.

Помимо этого, он был совладельцев четырёх на сегодня ликвидированных компаний в Москве и Нижегородской области — ООО «Промышленный инжиниринг» (просуществовала в Москве с ноября 2012 года по январь 2019 года, работала в сфере научных исследований, второй совладелец — Дмитрий Ефременко), ООО «Научно-технический инновационный центр «Многоцелевые двигатели». Последняя работала с февраля 2012 года по октябрь 2018 года в сфере издательской деятельности, создана совместно с Михаилом Плыкиным, Леонидом Соболевым (владельцем долей ещё в пяти компаниях, включая ООО «Научно-производственная компания «Смит», работающую в сфере производства газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования), Александром Халецким, Андреем Костюковым.

В 2000 году в Арзамасе (Нижегородская область) для производства электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств было создано ООО «НТЦ Автокомплект», которое было ликвидировано в 2013 году после банкротства. Соучредителям, помимо Надарейшвили, выступали также Андрей Афанасьев (директор действующей фирмы из Москвы с таким же профилем), Иван Аксенов и Алексей Анисимов. Тем же составом участников физлица в Арзамасе создали идентичную фирму в ноябре 2010 года, которая была ликвидирована в декабре 2017 года.

Среди действующих компаний, где имеет доли Гиви Надарейшвили, — ООО «Управляющая компания «МСП», созданное в январе 2014 года, и с августа 2019 года находящееся в процессе ликвидации. В фирме Надарейшвили принадлежит 100%, он также числится её директором. Компания работала в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности.

Ему также принадлежит 51% доли в ООО «Лантек», созданном в Екатеринбурге в июле 2010 года для управления собственным или арендованным недвижимым имуществом совместно с Николаем Бабушкиным (владельцем ещё пяти компаний в Свердловской области, включая юрфирму, торговую и гостиничные компании). Бабушкин также является соучредителем Ассоциации «Развитие межрегиональных связей с Чешской республикой».

И наконец, у Надарейшвили есть 36,5% в ООО «НТЦ МСП», созданном в Татарии (сейчас базируется в ОЭЗ «Алабуга») в сентябре 1999 года. Доля числится в залоге, а сама компания — банкрот и находится на этапе конкурсного производства. Среди совладельцев — ЗАО «Лантек-Капитал» (доля 35,12%, с июня 2019 года числится в стадии ликвидации, учредитель — кипрская компания «Лантекс Инвестментс Лимитед»), Юрий Галевко, Андрей Афанасьев, Алексей Анисимов, Юрий Манышев, Игорь Радин и Пётр Васильев. ООО «НТЦ МСП» являлось инициатором одобренного в 2012 году экспертным советом по промышленным особым экономическим зонам при Минэкономразвития РФ проекта по производству систем нейтрализации отработавших газов для автомобилей.

Фирма из Татарии — банкрот, но в декабре 2018 года производство по делу было прекращено «в связи с отсутствием у должника имущества для финансирования процедуры». Долги же на сумму свыше 45,327 млн рублей остались (на 2018 год сумма долга составляла 347 140 394,18 рубля). Ещё в январе 2019 года Инвестиционно-венчурный фонд республики, созданный в 2004 году постановлением кабинета министров Татарии, требовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании Надарейшвили. Ходатайство отклонили, так как дело о банкротстве фирмы закрыли.

В марте 2019 года через нотариуса фонд повторно внёс требование «о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника ООО «НТЦ МСП» Надарейшвили Гиви Гурамовича» и предложил «кредиторам присоединиться к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности». В июле 2019 года в этом требовании фонду было отказано, вердикт суда обжалуется в вышестоящей инстанции. В суде между тем прозвучало, что Надарейшвили как директор ООО подписал в 2012 году четыре договора займа на общую сумму 149 175 000 рублей.

«На момент подачи документов для предоставления займа у должника имелась дебиторская задолженность ООО «НТЦ Автокомплект» на сумму 169,68 млн рублей, при этом участником ООО «НТЦ Автокомплект» является ответчик. После выдачи займа 01.08.2012 г. общим собранием ООО «НТЦ Автокомплект» принято решение о ликвидации компании. На основании финансового анализа должника сделан вывод о присутствии признаков преднамеренного банкротства», — отмечалась в материалах дела позиция фонда.

23 декабря 2019 года Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрит кассационную жалобу фонда из Татарии.

Мужа министра РФ могут привлечь к ответу за долги предприятия в Татарии?

Проблемы в бизнесе Надарейшвили начались несколько лет назад — в ноябре 2015 года, когда ПАО «Акибанк» (Набережные Челны) подал иск о его личном банкротстве. Долг у бизнесмена возник из договора поручительства от 2014 года по кредиту ООО «НТЦ МСП» на сумму 16,197 млн рублей. В отношении должника в июле 2016 года ввели первый этап банкротной процедуры — реструктуризацию задолженности, но это не помогло. И уже в июне 2017 года его объявили банкротом, начав процедуру продажи имущества. Долги к тому моменту составили 163 495 130,95 рубля.

В середине июня 2019 года дело о банкротстве бизнесмена было прекращено, так как имущества на продажу больше не было. К тому моменту реестр требований кредиторов был сформирован в размере 163 496 213,07 рубля, из которых были погашены лишь 519 995,36 рубля. Суд в определении отметил, что Надарейшвили «освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина».