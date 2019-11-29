Москва, , 06:17 — REGNUM Крупный бизнес и миллиардеры из списка Forbes готовы реализовать в России проекты на 70 трлн рублей при условии приятия законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности», пишут 29 ноября «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что опрос владельцев российских крупнейших компаний, а также миллиардеров из российского списка Forbes провели «в ручном режиме» эксперты Министерства финансов России.

«В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн рублей. То есть запрос велик», — пояснил заместитель министра финансов Андрей Иванов.

Отмечается, что ключевой идеей законопроекта является гарантия условий ведения бизнеса для инвесторов, прежде всего фискальных. Чтобы обеспечить такую стабильность, владельцу средств предлагают заключать с государством соглашение, по которому тот обязуется инвестировать не менее 250 млн рублей для проектов в социальной сфере, 1,5 млрд — в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 5 млрд — для других областей.

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