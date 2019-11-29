Якутск, 29 ноября 2019, 06:19 — REGNUM Работы по прокладыванию автозимника на автодороге «Вилюй» в Якутии продолжаются, сообщает кореспондент ИА REGNUM. Длина автодороги будет более 800 км.
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Тяжёлая техника задействована на участке от села Таас-Юрях Якутии до посёлка Верхнемарково Иркутской области. Автозимник протянут на 836 км.
По предварительной информации дорожной службы, дорогу запустят 15 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, по реке Лена в Якутии уже с 25 ноября открыли ледовые переправы. Пока для машин до трёх тонн.