Новосибирск, , 05:59 — REGNUM В Новосибирской области до конца 2019 года планируется построить 100 квартир для бюджетников и ввести более 50 инфраструктурных объектов, рассказал на пресс-конференции министр строительства региона Иван Шмидт.

«В целом в сфере строительства служебного жилья в этом году в регионе совершён прорыв: впервые за последние четыре года в 2019 году планируется обеспечить работников бюджетной сферы в общей сложности 100 квартирами, построенными за счёт средств бюджета области», — заявил Шмидт.

Работы ведутся в рамках ряда отраслевых национальных проектов, в том числе «Жильё и городская среда», «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».

Проект новосибирского минстроя по строительству служебного жилья впервые включён в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, это значит, что данным документом смогут воспользоваться все регионы России.

Общий бюджет министерства строительства области на реализацию нацпроектов в 2019 году — около 16 млрд рублей, из них 60% — федеральные средства.

В 2019 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 54 объекта социальной инфраструктуры, из низ 46 — в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта в рамках нацпроектов. В Новосибирске и в районах области построено и завершается строительство 19 школ и детских садов, 30 ФАПов, одного дома культуры, двух спорткомплексов и одного стадиона.

По словам министра, стройплощадка многофункциональной ледовой арены полностью готова, по перинатальному центру строительные работы планируют завершить в 2020 году, строительная готовность регионального центра волейбола — более 65%.

Общий плановый объём ввода жилья в Новосибирской области в 2019 году — 1 млн 650 тысяч кв. м, область за 9 месяцев текущего года занимает первое место в Сибирском федеральном округе, на территории региона сдаётся 2,1% общей площади жилья по стране в целом.

В 2020 году в Новосибирской области, по данным властей, планируется наращивать темпы строительства объектов соцсферы: запланирован ввод в эксплуатацию 69 новых школ, детсадов, больниц и ФАПов, объектов спорта и культуры. Плановый объём ввода жилья в 2020 году — 1,7 млн кв. м.