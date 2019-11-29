Стокгольм, , 05:35 — REGNUM Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB. Об этом 28 ноября пишет Bloomberg.

При расчёте индекса благополучия эксперты учитывали ряд критериев, в том числе отсутствие долгов по кредитам у населения, возможность своевременно оплачивать счета, наличие сбережений, уровень финансовой грамотности. Сравнение проводилось по 25 странам.

Кроме Германии, наиболее благополучной страной признана Австрия. Напротив, самые скромные показатели благополучия эксперты обнаружили в Греции и Литве.

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