Якутск, , 04:55 — REGNUM В Якутии сеть многопрофильных индийских госпиталей Medanta Hospital планирует открыть центры онкологического скрининга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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До конца 2019 года соучредитель индийской компании Medanta Hospital Сунил Сачдэва зарегистрирует в России предприятие для реализации проектов в Якутии и Бурятии.

По информации пресс-службы Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, в Якутии Medanta Hospital в рамках государственно-частного партнёрства создаст несколько центров онкоскрининга.

Как сообщало ИА REGNUM, партнёрские отношения между Россией и Индией особенно улучшились после нескольких встреч в 2019 году руководителей двух стран — президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индия Нарендры Моди.

Правительство Моди создало 31 млн новых рабочих мест.