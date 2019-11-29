Москва, , 05:04 — REGNUM Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом 29 ноября сообщает газета «Известия».

По мнению экспертов ассоциации, дополнительный час для российских напитков поможет им выдерживать конкуренцию иностранных производителей и снизит потребление суррогатов.

АКОРТ предлагает внести соответствующие поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который был принят Госдумой в первом чтении 19 ноября. В настоящее время заинтересованные ведомства готовят поправки к нему ко второму чтению, запланированному на середину декабря.

По информации издания, в Совете Федерации предложения ассоциации уже рассматривают.

Читайте также: Сокращение на час продажи спиртного — это лобби алкоторговцев