Биробиджан, , 04:37 — REGNUM Компенсации фермерам, пострадавшим от паводка летом и осенью 2019 года, начали выплачивать в Еврейской автономной области. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба правительства области.

Более 40 млн рублей уже направлены на выплату пострадавшим аграриям из более чем 420 млн рублей, выделенных из федерального бюджета для поддержки пострадавших в области фермерских и личных подсобных хозяйств. Эти средства получат те из подавших заявление 238 пострадавших, чьи документы уже были рассмотрены.

Всего на помощь в преодолении последствий паводка, по заявлению местных властей, могут рассчитывать около полутора тысяч аграриев.

Также в настоящее время в правительстве РФ рассматривается просьба правительства области о выделении дополнительных средств для оказании частичной компенсации ущерба пострадавшим от паводка в 2019 году владельцам садовых, огородных и приусадебных участков.

Если такие средства будут выделены, на помощь смогут рассчитывать ещё около 3,5 тысяч владельцев участков.

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