Якутск, , 04:11 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев одобрил просьбу главы Якутии Айсена Николаева расширить границы ТОР «Кангалассы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства Якутии, в действующую ТОР войдёт проект по модернизации Жатайской судоверфи. Проект рассчитан на 2019−2021 годы. На судоверфи будут строить суда для речного пароходства.

Трутнев поддержал идею Николаева и многопрофильный ТОР Индустриальный парк «Кангалассы» теперь будет носить название ТОР «Якутия».

Полпред президента также озвучил тему по управлению ТОРами.

«На сегодняшний день мы перешли к тому этапу, когда управление строительством инфраструктуры надо передавать на региональный уровень. У нас сегодня в ТОР и СПВ реализуются более 2 тыс. проектов. Когда мы только начинали эту работу, их было 10, потом 50, и тогда, конечно, этим можно было управлять с площадки Минвостокразвития РФ, а когда проектов 2 тысячи, то это становится уже нерационально. Я дал две недели Минвостокразвития РФ на то, чтобы они проработали это предложение. Думаю, что мы пойдем по пути децентрализации строительства. Здесь, на месте, проще подбирать подрядчиков, эффективнее их контролировать, чтобы было все в порядке», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки в Якутию, Юрий Трутнев провёл ряд совещаний с министрами и губернаторами Дальнего Востока. По его мнению, Якутия, Сахалин и Амурская область лучше всех реализуют инвестиционные проекты.