Якутск, , 03:22 — REGNUM Угледобывающая компания «Колмар», якорный инвестор ТОР «Южная Якутия», сократила план по добыче угля в 2019 году на 8,2% — до 9 млн тонн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства Якутии, корректировка плана произошла по причине отказа КНР от якутского угля. Увеличение поставок газа в Китай привело к снижению цен на твёрдое топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, индийские горнорудные компании намерены закупать в Якутии уголь для производство свинца.