Якутск, , 03:21 — REGNUM На территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии состоялось торжественное открытие первого «купольного дома», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Одноэтажный дом, гараж на две машины и всё это — под куполом, который весит 6 тонн, диаметр — 20 метров. Купол, изготовленный в Санкт-Петербурге влияет на мерзлоту и климат — в доме автономное печное отопление. Это совместный проект частной компании «Синет» и СВФУ, призванный улучшить жизнь людей условиях Севера.

В советское время что-то подобное пробовали, но потом как-то всё сошло на нет. И вот опять вернулись к этой идее.

«Если технология хорошо себя покажет в защите домов и прилегающей территории от экстремального холода, то купола можно будет применять и в других северных регионах», — сказал на открытии проекта генеральный директор «Синет» Арсен Томский.

Дом заселят в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, Международная строительная компания планирует построить в Узбекистане первый «умный город» на 10 тыс. жителей.