Хабаровск, , 03:15 — REGNUM После завершения ледостава на Амуре и закрытия на реке навигации, возобновлено авиасообщение Хабаровск — Фуюань, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полёты осуществляет авиакомпания «Аврора». Долететь до сопредельного китайского города можно будет начиная с 4 декабря. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщало ИА REGNUM, на всех реках Хабаровского края, включая Амур по всей его протяженности, завершился ледостав.