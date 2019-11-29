Петропавловск-Камчатский, , 03:12 — REGNUM Камчатстат обнародовал средние зарплаты врачей и учителей на Камчатке. Данные статистики формируют на основе сведений, которые им предоставляют региональные министерства. Согласно опубликованным данным, врач на полуострове зарабатывает в месяц не менее 128,5 тыс. рублей, а учитель не менее 71 тыс., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В федеральных учреждениях здравоохранения региона врачи, согласно сведениям Камчатстата, в среднем получают в месяц не менее 130 392 руб, в краевых — 135 618 руб., в муниципальных — 128 575 рублей.

Преподаватели вузов на Камчатке, согласно статистики, зарабатывают в месяц в среднем 129 941 рублей.

Учитель в школе на полуострове, опять же, если верить статистике, в месяц имеет зарплату не менее 71 тыс. рублей, на севере — не менее 94 тыс. рублей

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке длительное время сохраняется острый дефицит врачей и учителей. Каждый 66-й трудоспособный житель региона либо чиновник, либо силовик.