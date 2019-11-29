Южно-Сахалинск, , 02:37 — REGNUM Сахалинская область должна заплатить южно-корейской компании в порту Пусана, где длительное время стоял аварийный теплоход «Поларис», принадлежавший области и утилизированный по причине невозможности его эксплуатации, 2,5 млн рублей. Иск от корейской компании поступил в Арбитражный суд Сахалина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сумма является непогашенным долгом за стоянку в порту. Суд пока оставил его без движения — истец предоставил не все документы.

По данным ИА Сахалин. Инфо, область уже однажды платила по иску этой же корейской компании, по решению суда 26 тыс. долларов США — так же за стоянку в порту Пусана.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход «Поларис» 1968 года постройки был куплен правительством Сахалинской области в 2014 году для перевозки пассажиров и грузов с Курильских островов на Сахалин. Судно было приобретено в немореходном состоянии за 140 млн рублей, за годы ремонтов и стоянок в иностранных портах «проело» больше собственной стоимости и, в конце концов, было утилизировано.