Варшава, , 09:24 — REGNUM 28 ноября Ян Сарновский был назначен на должность заместителя министра финансов Польши. Он будет отвечать в министерстве за налоговые вопросы. Об этом сообщает польское новостное агентство Business Insider Polska.

До нынешнего момента Сарновский занимался в Министерстве финансов Польши вопросами международного сотрудничества в области НДС. Пресс-секретарь министерства, отвечая на вопрос о круге обязанностей нового замминистра, заявил, что он будет определен решением людей, компетентных по вопросу назначений на должности.

Как полагает польский экономический портал 300gospodarka. pl, новый замминистра будет курировать работу всех налоговых департаментов министерства. «Более того, Ян Сарновский будет отвечать за новообразованный департамент, специализирующийся в исследовании решений в области экономики за границей и возможности их внедрения в Польше», — отмечает портал.