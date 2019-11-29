Вильнюс, , 09:20 — REGNUM Стартап Vinted — приложение для продажи использованной одежды — стал первым литовским стартапом, стоимость которого оценивается в 1 млрд. долларов. Об этом сообщает польское новостное агентство Business Insider Polska.

Компания в новом раунде финансирования собрала 140,9 млн. долларов, в результате чего её капитализация достигла отметки в 1 млрд долларов. В настоящий момент в Vinted зарегистрировано около 25 млн. пользователей из 11 стран.

Следует отметить, что Vinted является первой компанией, достигшей стоимости 1 млрд. долларов, в Литве, но не первой в странах Балтии: эстонский стартап Bolt также оценивается в сумму более 1 млрд. долларов.

Как отмечает новостное агентство, в Польше пока еще нет такого стартапа, но к такой величине капитализации в данный момент приближаются стартапы Booksy, Brainly и DocPlanner.