Варшава, , 09:17 — REGNUM 28 ноября Министерство здравоохранения Польши опубликовало данные о финансовом состоянии польских больниц. Как сообщает польское новостное агентство Business Insider Polska, «их показатели долговой нагрузки приводят в тревогу».

Как следует из данных, долговые обязательства больниц за первые три квартала 2019 г. составили рекордную сумму 14,3 млрд. злотых (233 млрд. руб.), среди них размер долгов, подлежащих немедленному взысканию, достигает почти 2,1 млрд. злотых (34,3 млрд. руб.). «Долговые обязательства растут самыми быстрыми темпами за последние 14 лет», — пишет в Twitter Лукаш Козловский, главный экономист Федерации польских предпринимателей.

«Одной из причин роста долговых обязательств, не только в секторе здравоохранения, но и в любом другом, является рост клиентской базы и, как ни странно, прибыли. Растущая прибыль и в то же время рост количества пациентов приводит к росту затрат, к большим расходам на транспорт, электроэнергию, материалы и т.д.» — отметил экономист.