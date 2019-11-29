Варшава, , 09:11 — REGNUM 28 ноября европейское статистическое агентство Eurostat опубликовало данные о тарифах на электроэнергию для домохозяйств. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как следует из данных, в Польше самые низкие в Евросоюзе тарифы на электроэнергию для домашнего пользования. Меньше за электричество платят только в Литве, Венгрии и Болгарии. «Правительство будет стараться, чтобы тарифы на электричество для индивидуальных потребителей не повышались», — заявил новостному агентству глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

«Мы поставили перед собой цель, чтобы невзирая на подорожание электроэнергии, польские домохозяйства не почувствовали этого. Четыре крупных поставщика электроэнергии контролируются Государственным казначейством, однако с другой стороны, эти компании ведут деятельность в условиях рыночной экономики. Здесь мы сталкиваемся с совокупностью факторов, влияющих на цену электроэнергии, но мы действуем решительно, когда дело доходит до того, чтобы не было повышений цен для индивидуальных потребителей», — заявил чиновник.