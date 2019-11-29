Исламабад, , 09:10 — REGNUM 28 ноября председатель Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Даро Хан Ашакзаи заявил, что снижающийся объем кредитования частного сектора — это повод для беспокойства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Даро Хан Ашакзаи выразил мнение предпринимательского сообщества страны по поводу слишком высокой стоимости кредитов, ставших недоступными для многих. По словам председателя Федерации, объем частного кредитования в стране за последние четыре месяца (июль-октябрь) снизился на 4,1 миллиарда рупий (2 миллиарда рублей).

Как отметил Даро Хан Ашакзаи, ответственность за такое положение дел лежит на Государственном банке Пакистана (центробанк), который, по мнению предпринимателя, придерживается «непоследовательной политики», повысив ключевую ставку до 13,25% т изменив уровень доходности по Национальным схемам сбережения.