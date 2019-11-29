Сантьяго, , 09:07 — REGNUM Палата депутатов Чили единогласно проголосовала за сокращение жалования чиновников на 50%. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В список чиновников, расходы на содержание которых будут урезаны, депутаты включили президента, министров, заместителей министров, интендантов, губернаторов и высшие должности в университетах и на предприятиях.

Проекту предстоит пройти утверждение Сенатом. В случае одобрения изменения вступят в силу в течение 2 месяцев.