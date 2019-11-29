Варшава, , 09:05 — REGNUM 28 ноября на своей странице в Facebook польская авиакомпания LOT анонсировала открытие новых направлений полетов из международного аэропорта Будапешта. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Запуск авиарейсов по новым направлениям будет проведен в июле 2020 г. LOT соединит Будапешт своими рейсами с Дубровником и Варной. Более того, польский авиаперевозчик с 6 мая увеличит число рейсов на направлении Будапешт-Сеул — с трех до четырех в неделю.

Новостное агентство отмечает, что Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште является вторым по значимости авиахабом польской авиакомпании LOT. Как сообщает авиакомпания, её рейсы из будапештского аэропорта пользуются большой популярностью и она собирается продолжать расширение направлений полетов из данного хаба.