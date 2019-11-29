Варшава, , 09:03 — REGNUM 28 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в X Конгрессе польских экономистов «Экономисты для развития». Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

В ходе конгресса премьер-министр произнес речь, в котором подчеркнул, что «страны, которые добились наибольшего успеха, добились идеального уровня симбиоза между государством и рынком». В качестве примера таких стран он привел Корею, Японию, Сингапур, Китай, а также скандинавские страны и Испанию.

Премьер-министр также заявил, что «Польша — идеальная страна для ведения бизнеса». «У меня впечатление, но оно подкреплено данными, что мы постепенно выходим из ловушки средних темпов роста, что мы находимся на правильном пути выхода из этой ловушки», — подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр добавил, что это долгосрочный процесс. «Мы не можем все прозевать, мы должны позаботиться о том, что у нас твердая уверенность, не просто убеждение или предположение, что мы выходим из этой ловушки».