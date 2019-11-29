Нижний Новгород, , 00:01 — REGNUM Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика выполнения работ по посадке деревьев. Сроки выполнения контракта — до 31 декабря 2019 года, свидетельствуют материалы на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,194 млн рублей, средства будут выделены из городского бюджета на 2019 год.

Деревья будут высаживать на территории района — вдоль Волжской набережной, между станциями метро «Стрелка», по Мещерскому бульвару со стороны станции метро «Стрелка», а также на озелененной территории по улице Бетанкура.

Всего в виде саженцев посадят 314 деревьев: 220 лип мелколистных, 42 тополя советских пирамидальных, 21 свердловскую иву, 20 берез и 11 сосен чёрных.

Для подрядчика установлен гарантийный срок по итогам выполнения работ — три года.