Париж, , 23:27 — REGNUM Должность генерального секретаря создана в автоальянсе Renault — Nissan — Mitsubishi, сообщает 28 ноября AFP.

Отмечается, что это нововведение нацелено на то, чтобы улучшить ситуацию с доходами альянса в рамках запуска новых проектов. Генсек следить за выполнением этих проектов.

Напомним, экс-глава Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон был арестован год назад по подозрению в денежных злоупотреблениях. Весной 2019 г. он был выпущен под залог.

В начале апреля его исключили из совета директоров Nissan. В экономическом состоянии автоальянсе Renault — Nissan — Mitsubishi из-за «дела Гона» произошёл спад.

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