Псков, , 23:19 — REGNUM С 1 января 2020 года в Псковской области от уплаты налога на имущество будут освобождены медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, соответствующий закон сегодня, 28 ноября, приняли депутаты Псковского областного собрания.

«Подобная льгота вводится впервые и обойдётся региону в 36 млн рублей», — отметили в региональной администрации.

Власти региона считают, что такие меры окажут положительное влияние на повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе на селе. Например, в Островской межрайонной больнице ежегодно налог на имущество обходился в сумму около 2 млн рублей.

От уплаты налога на имущество также освобождены детские оздоровительные лагеря, организации по изготовлению изделий художественных народных промыслов, благоустройства населенных пунктов, а также некоммерческие организации, осуществляющие обучение детей-сирот. Кроме того, 50-процентную льготу по уплате налога получат организации потребкооперации и отделения почтовой связи в малонаселённых и отдалённых населённых пунктах.

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