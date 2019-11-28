Абу-Даби, , 23:14 — REGNUM О продаже бизнесмену из ОАЭ модного дома Roberto Cavalli сообщает 28 ноября Bloomberg.

Уточняется, что итальянский модный дом куплен Хусейном Саджвани, возглавляющим компанию Damac Properties (ОАЭ). За какую сумму был приобретён Roberto Cavalli, не уточняется.

Напомним, Роберто Кавалли, основатель одноимённого бренда, представил в парижском салоне свою первую коллекциюв 1970 г., а свой первый показ мод провёл спустя два года в Палаццо Питти (Флоренция, Италия).

Первый модный бутик Кавалли открыл в Сен-Тропе (Франция) в 1970 г.

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