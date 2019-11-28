Нижний Новгород, , 23:07 — REGNUM Уполномоченным по правам предпринимателей в Приволжском федеральном округе в 2019 году поступило более 4,2 тыс. обращений от бизнесменов. К концу года эта цифра может увеличиться до 5 тыс., заявил замполпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий по итогам заседания окружной комиссии по улучшению инвестклимата и защите прав предпринимателей, сообщает ИА REGNUM.

Он уточнил, что основная масса обращений связаны с наличием административных барьеров и давлением на бизнес. Это одна из главных причин, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса. Максимальное число обращений поступило бизнес-омбудсменам Татарии — более 1,3 тыс., а также Оренбургской и Саратовской областей — около 500 обращений.

По словам Кузьмицкого, эффективная защита прав предпринимателей — важнейшее условие успешного развития экономики, один из государственных приоритетов, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным. Для решения проблем представителей МСП в округе на системной основе выстроена работа по взаимодействию института бизнес-омбудсменов с контрольно-надзорными органами, представителями власти и экспертным сообществом.

Он уточнил, что до настоящего момента уполномоченные провели около 1 тыс. выездных приёмов предпринимателей, более 600 встреч с представителями малого и среднего бизнеса. По их итогам в органы власти направили более 3 тыс. обращений по выявленным проблемам. Кроме того, бизнес-омбдусмены внесли 180 инициатив по изменению нормативно правовых актов, сдерживающих развитие инвестклимата в регионах Поволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (НГС).

Предполагается закрепить понятие гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в качестве системы организаций, которые во взаимодействии друг с другом обеспечивают значимую и эффективную поддержку субъектам МСП на федеральном и региональном уровнях на основании единых стандартов работы.

Реализация законопроекта позволит обеспечить среднегодовой прирост объема финансовой поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего бизнеса, в объеме не менее 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП с 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году.