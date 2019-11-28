Псков, , 23:05 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов сегодня, 28 ноября, приняло в первом чтении областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, принятый в первом чтении проект бюджета является рамочным: прописанные в законопроекте параметры бюджета увеличатся за счёт дополнительных федеральных средств — по предварительным оценкам, ожидается ещё около 4 млрд рублей.

Пока доходы областного бюджета предусмотрены в сумме около 34,9 млрд рублей, расходы — почти 36,4 млрд рублей. Бюджет принят с дефицитом в 1,5 млрд рублей.

«Когда Минфином будет определён точный объём финансовой помощи региону, депутаты, как и в прошлые годы, вернутся к рассмотрению законопроекта об областном бюджете в первом чтении, чтобы внести необходимые коррективы в предварительные цифры», — пояснили в Псковском областном собрании депутатов.

Ко второму чтению бюджет региона доработает согласительная комиссия. На паритетных началах в неё вошли пять депутатов областного собрания — представители каждой фракции, а также пять представителей региональной администрации.

Вице-губернатор Псковской области Татьяна Баринова сообщила, что запланированный дефицит бюджета в 1,5 млрд рублей не превышает разрешённые показатели, и уже начата работа по подписанию соглашений с федеральными министерствами по предоставлению региону дополнительного финансирования.

Помимо ожидаемых 4 млрд рублей регион Псковская область также рассчитывает на дополнительные вливания в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития.

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