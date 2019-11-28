Нижний Новгород, , 21:58 — REGNUM В настоящее время на территории Нижегородской области находятся 220 расселенных аварийных домов, которые необходимо снести, подсчитал минстрой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Глеб Никитин обращал внимание местных властей на полуразрушенные здания, которые могут стать причиной крупного пожара, представляют опасность для находящихся рядом людей, во время поездок в Дальнеконстантиновский и Борский районы.

По словам министра строительства Анатолия Молева, муниципалитетам на эти цели нужно 100 млн рублей. Никитин же полагает, что в ряде районов местные власти могут справиться со сносом самостоятельно. Он поручил решить вопрос о сносе угрожающих безопасности граждан домов системно в течение следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сергачском районе 16 многоквартирных домов, расселенных еще в 2017 году и в 2018 году переведенных в нежилой фонд, создают угрозу разрушения и причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Администрация района длительное время не принимает мер по сносу и ограничению доступа к домам. Бездействие властей признано незаконным, администрацию обязали ограничить доступ на территорию объектов до конца 2019 года. О сносе речь пока не идет.

При аналогичной ситуации в Тоншаевском районе области прокуратуре удалось через суд добиться сноса аварийных домов. Однако крайний срок ликвидации объектов установлен через год — в декабре 2020 года.